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В Сыктывкаре снова остановили строительство “инфекционки”

В Сыктывкаре снова остановили строительство “инфекционки”

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев сообщил о приостановке работ на стройке инфекционной больницы в Сыктывкаре.

Год назад в Сыктывкаре началось строительство новой инфекционной больницы. Как мы писали ранее, уже к февралю 2022 года на месте стройки должны были появиться: 

  • больница на 100 коек;
  • пункт дезинфекции транспорта;
  • контрольно-пропускные пункты;
  • газификационная станция;
  • аварийный источник электроснабжения.

Но в октябре 2020 года работа была приостановлена по причине неправильной разработки котлована. К февралю 2021 строительство возобновилось.

В октябре этого года стала вновь появляться информация, что стройка приостановлена. Наш журналист побывал на месте строительства и сделал несколько фотографий. На них видно, что стройка на самом деле не ведется. 

Как сообщает “БНК”, работы прекратили из-за неправильно расчета стоимости контракта. Во время стройки, подрядчик терял по миллиону рублей в день.

Министерство здравоохранения Коми направило письмо в федеральное ведомство для получения разъяснений касательно получения дополнительного финансирования.

 

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