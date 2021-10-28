В Сыктывкаре снова остановили строительство “инфекционки”

Год назад в Сыктывкаре началось строительство новой инфекционной больницы. Как мы писали ранее, уже к февралю 2022 года на месте стройки должны были появиться:
- больница на 100 коек;
- пункт дезинфекции транспорта;
- контрольно-пропускные пункты;
- газификационная станция;
- аварийный источник электроснабжения.
Но в октябре 2020 года работа была приостановлена по причине неправильной разработки котлована. К февралю 2021 строительство возобновилось.
В октябре этого года стала вновь появляться информация, что стройка приостановлена. Наш журналист побывал на месте строительства и сделал несколько фотографий. На них видно, что стройка на самом деле не ведется.
Как сообщает “БНК”, работы прекратили из-за неправильно расчета стоимости контракта. Во время стройки, подрядчик терял по миллиону рублей в день.
Министерство здравоохранения Коми направило письмо в федеральное ведомство для получения разъяснений касательно получения дополнительного финансирования.