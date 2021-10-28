На трассе Сыктывкар-Ухта погибли два человека, движение перекрыто

На трассе Сыктывкар - Ухта в результате столкновения четырех автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает "Комиифнорм".

Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось в 9:10. По предварительной информации, авария произошла на 286 км автодороги Сыктывкар - Ухта. На данный момент движение перекрыто, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Подробности аварии уточняются.

*** ГИБДД обращается к водителям транспортных средств и настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности дорожного движения. Водители обязаны учитывать дорожные условия и выполнять маневры только при полном обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения.