В Сыктывкаре «кончился» снег: на лыжни нанесут искусственный

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной с 26 октября занимаются искусственном оснежением трасс. Для создания идеальной лыжни, специалисты комплекса используют специальную технику: лыжероллерные дорожки покрываются «белым ковром» из 21 снеговой пушки. После этого снег распределят равномерно по трассе и в дальнейшем будет «нарезаться» лыжня. За два дня уже создан покров в 30 сантиметров, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Как рассказали на РЛК, свои коррективы в процесс оснежения может внести теплая и мокрая погода. Однако при благоприятных условиях уже в начале ноября на лыжном комплексе в Выльгорте будет готово не менее трех километров освещенной лыжной трассы. После круг будет продлен до пяти километров.