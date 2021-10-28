С 8 ноября в МФЦ можно будет попасть только по QR-коду

С 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями, во всех центрах и офисах "Мои Документы" Республики Коми приостанавливается приём документов на предоставление государственных услуг. Все талоны предварительной записи на даты с 30 октября по 7 ноября отменяются.

График работы:

30 октября, суббота – работают дежурные окна в крупных МФЦ только на выдачу паспортов,

31 октября, воскресенье – выходной,

1-3 ноября, понедельник-среда – работают дежурные окна в крупных МФЦ только на выдачу паспортов,

4-7 ноября – праздничные дни.

После "ковидных" нерабочих дней МФЦ вернется к обычному графику работы, однако одно ограничение для нераспространения коронавируса останется: чтобы получить услугу, у заявителя должен быть сертификат о вакцинации с QR-кодом, документ о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в предыдущие 72 часа. Это требование распространяется и на выездное обслуживание: заказывая визит эксперта МФЦ на дом, нужно иметь QR-код или ПЦР-тест, иначе МФЦ будет вынужден отказать в обслуживании. Эти требования продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такие правила утверждены Указом Главы Республики Коми №123 от 26 октября 2021 года.