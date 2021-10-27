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Жители Коми могут бесплатно удалить узлы щитовидной железы лазером по полису ОМС

Жители Коми могут бесплатно удалить узлы щитовидной железы лазером по полису ОМСФото «Семейной клиники»

Лечение проходит в «Семейной клинике» в Кирове. Проживание и трехразовое питание также оплатит страховая компания.

Жители Коми могут сделать лазерное удаление только локальных объемных образований щитовидной железы (узлов, кист)  по полису ОМС. Проживание в клинике и трехразовое питание также оплатит страховая компания.

В «Семейной клинике» в Кирове проводят операцию инновационным лазером под контролем УЗИ. Эта технология позволяет быстро избавиться от доброкачественных образований в щитовидной железе. Она позволяет удалять более 50% узлов за один раз. Если образования большие или появляются снова, то возможно сделать повторную операцию. После операции снижается ощущение сдавливания шеи и улучшается внешний вид. Благодаря маленькому проколу не остается шрамов.

Операция проводится под местной анестезией. Под контролем УЗИ-датчика делают прокол в коже и вводят световод. В течение 30-40 минут лазером убирают узловые образования. Как правило, послеоперационный период также занимает немного времени - 1-2 дня. Во время него пациент находится под наблюдением врача, который делал операцию. Лечение и послеоперационный период пациентов проходит в стационаре, где созданы все условия для проживания.

Почему стоит обратиться в «Семейную клинику»?

  • Операцию проводит опытный высококвалифицированный врач — лазерный хирург. Он имеет специальное образование и подготовку для проведения подобных операций.
  • Операцию можно провести в короткие сроки. Ждать своей очереди год - это не про «Семейную клинику»!
  • В «Семейной клинике» пациентам предлагают палаты вместимостью четырех человек с отдельным санузлом, где есть душевая кабина и туалет. В палатах есть телевизор и другие бытовые приборы. Трехразовое питание также включено в пакет услуг.
Все эти возможности в «Семейной клинике» для жителей Коми предоставляются абсолютно бесплатно по полису ОМС!

Перед записью на операцию для пациентов проводится подробная консультация по телефону. Здесь подскажут, у каких специалистов нужно пройти обследование и получить показания к операции, а также какие анализы нужно подготовить. Задать вопросы и записаться на госпитализацию можно по телефону 8 (8332) 41-04-03

Контакты

г. Киров, ул. Московская, 107

Телефон +7 (8332) 41-04-03

«ВКонтакте» vk.com/semeinaya_klinika
Сайт med-kirov.ru

 

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