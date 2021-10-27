«Макси Девелопмент» открывает продажу участков ритейл-парка в Кирове

Компания «Макси Девелопмент» развивает первый в Кировской области ритейл-парк. Проект реализуется на ул. Луганской на площади 20 га. С 2016 года на этой территории работает DIY-гипермаркет Leroy Merlin, в 2021 году открылся торгово-развлекательный центр «Макси». Сегодня девелопер начинает реализацию третьей очереди ритейл-парка и открывает продажу земельных участков для строительства коммерческих объектов.

«Макси Девелопмент» – один из крупнейших девелоперов региональной торговой недвижимости России. Более 15 лет компания развивает федеральную сеть торговых и торгово-развлекательных центров под брендом «Макси». В собственности компании свыше 600 000 кв. м коммерческой недвижимости, в том числе 7 региональных торгово-развлекательных центров и 36 малых торговых объектов. В Кировской области компания реализует инвестиционные проекты с 2014 года. Общая площадь объектов коммерческой недвижимости «Макси» в Кирове составляет более 72 000 кв. м. Объём инвестиций в экономику региона составил 3,6 млрд рублей.



Концепция ритейл-парка

Единая концепция ритейл-парка предусматривает комплекс из торговых объектов различного профиля и площади, расположенных на одной территории с общей парковкой на 2500 мест.

В продаже участки площадью от 10 соток. На территории ритейл-парка можно разместить выставочный и развлекательный комплексы, мебельный и садовый центр, объекты отдыха и спорта, автомобильного бизнеса, а также гостиницу, хостел, кафе, медцентр и др.



Преимущества развития бизнеса в ритейл-парке

Якорные арендаторы ритейл-парка гипермаркет Leroy Merlin и торгово-развлекательный центр «Макси» уже формируют ежемесячный трафик порядка 1 миллиона посетителей. Ритейл-парк дает возможность развивать бизнес на одной площадке с международными брендами H&M, New Yorker, Bershka, Sinsay, Familia и выйти на новый качественный уровень.