«Макси Девелопмент» открывает продажу участков ритейл-парка в Кирове

Компания «Макси Девелопмент» развивает первый в Кировской области ритейл-парк. Проект реализуется на ул. Луганской на площади 20 га. С 2016 года на этой территории работает DIY-гипермаркет Leroy Merlin, в 2021 году открылся торгово-развлекательный центр «Макси». Сегодня девелопер начинает реализацию третьей очереди ритейл-парка и открывает продажу земельных участков для строительства коммерческих объектов.
Концепция ритейл-парка
Единая концепция ритейл-парка предусматривает комплекс из торговых объектов различного профиля и площади, расположенных на одной территории с общей парковкой на 2500 мест.
В продаже участки площадью от 10 соток. На территории ритейл-парка можно разместить выставочный и развлекательный комплексы, мебельный и садовый центр, объекты отдыха и спорта, автомобильного бизнеса, а также гостиницу, хостел, кафе, медцентр и др.
Преимущества развития бизнеса в ритейл-парке
Якорные арендаторы ритейл-парка гипермаркет Leroy Merlin и торгово-развлекательный центр «Макси» уже формируют ежемесячный трафик порядка 1 миллиона посетителей. Ритейл-парк дает возможность развивать бизнес на одной площадке с международными брендами H&M, New Yorker, Bershka, Sinsay, Familia и выйти на новый качественный уровень.
– Серьёзное преимущество открытия бизнеса в ритейл-парке – готовый трафик платежеспособной аудитории, – отмечает Юрий Крестиничев, заместитель коммерческого директора «Макси Девелопмент».
Кроме того, инвестору не нужно проводить сложные подготовительные работы: к участкам будет подведен газ, электричество, централизованная система канализации. Проекты, развивающиеся в концепции ритейл-парка, имеют сокращённые сроки реализации и возврата инвестиций.
Почему Киров?
Регион имеет высокий потенциал для развития. Численность населения Кировской агломерации составляет 750 000 человек. При этом показатель обеспеченности качественными торговыми площадями ниже рыночного значения – порядка 196 кв. м / 1000 чел. Для сравнения: Липецк – 256 кв. м / 1000 чел., Рязань – 407 кв. м / 1000 чел., Оренбург – 443 кв. м / 1000 чел.
Локация
Благодаря своему месторасположению ритейл-парк равно доступен для жителей двух самых крупных районов города – Ленинского и Октябрьского. К площадке можно проехать из разных частей города по трем улицам: Луганской, Ломоносова и Упита. Для повышения пропускной способности дороги рядом с участком организована кольцевая развязка. Автомобильный трафик на улице Луганской превышает 2 000 машин в час. В непосредственной близости от участка расположены остановки общественного транспорта. Также покупатели могут быстро и комфортно добраться до ритейл-парка на регулярных бесплатных автобусах по четырем маршрутам: из центра, Юго-Западного района, от парка Победы и от площади Лепсе.
Контакты
Подробнее о преимуществах ритейл-парка и свободных участках расскажут:
Юрий Крестиничев, заместитель коммерческого директора «Макси Девелопмент»:
kjyjy@maxi-net.ru, 8 (921) 824-77-77. Обращайтесь к Юрию, если вы представляете медицинский, ветеринарный, автомобильный бизнес, мебельные центры и др.
Анжелика Селезнёва, ведущий менеджер проекта ритейл-парка: selal@maxi-net.ru, 8 (951) 737-99-77.
Обращайтесь к Анжелике, если вы представляете гостиничный бизнес, выставочные залы и общественные пространства, садовые центры, фитнес-центры, развлекательный бизнес, образовательные учреждения, отделения банков, МФЦ и др.