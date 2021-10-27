"Вы хотите сломать половину населения?": сыктывкарские предприниматели против ограничений

В Сыктывкаре вводят новые коронавирусные ограничения, которые неминуемо ударят по бизнесу. Портал PG11.ru узнал, насколько серьезно пострадают предприниматели.
27 октября прошла встреча предпринимателей, которые обсудили вводимые ограничения. Предприниматель Игорь Киселев считает новый указ главы Коми неисполнимым.
- Ни один указ о самоубийстве не должен исполнятся. Новые ограничения вводятся, а мер поддержки нет. Говорят, подумают о них завтра. И сегодня директорам предприятий приходится на планерках думать о том, что им делать дальше. Такого быть не должно, - рассказал предприниматель.
Игорь Киселев отмечает, что оперативный штаб вводит ограничения, не оглядываясь на предпринимателей.
- Сейчас в Коми вакцинировано менее 40 процентов населения. И ввод новых ограничений - это убийство бизнеса. Это приведет к увольнению сотрудников, чего допускать нельзя. Разделять людей по наличию или отсутствию прививки - это нарушение прав и свобод. Это совершенно неприемлемая мера и большинство ее не поддерживают, - заключил Игорь Киселев.
Действительно, новые ограничительные меры могут окончательно “добить” некоторые бизнесы. Одна из таких пострадавших, владелица имидж-студии Ксения Кокина, рассказала порталу PG11.ru о том, что ее салон понесет огромные убытки.
- У сотрудников оплата сдельная. Каждый нерабочий день бьет по карману и предпринимателя и сотрудника! У всех ипотеки, кредиты, - сообщила владелица салона.
По словам Ксении, меры помощи, которые предоставляет государство - лишь “капля в море”. Предприниматель заявляет, что поддержка поступает не сразу и не всегда, а оплачивать кредиты и налоги нужно сейчас.
- Во время прошлых ограничений не все люди сидели дома. Большая часть работала. В день поступало по десять звонков с вопросом: “Я на совещание должна седая идти?. Но мы ничем не могли им помочь. В итоге они шли к “подпольными” мастерам, где их тихонько обслужили, - поделилась Ксения.
Как правило, посетители студии - это их постоянные клиенты. В период карантина, в марте 2020 года студия не работала около 2 месяцев. Из-за этого произошел большой отток посетителей.
Сейчас предпринимательница не понимает причину закрытия. По ее словам, они соблюдают все меры предосторожности: все сотрудники привиты, клиентов с признаками ОРВИ не принимают, студия работает строго по предварительной записи, дистанция соблюдается.
- Почему в театре большое количество людей допустимо? Ответ у нас один. Театр на балансе Республики, а мы частный бизнес и должны выживать, - сказала владелица студии.
Обязательным становится наличие у всех зрителей QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.