"Вы хотите сломать половину населения?": сыктывкарские предприниматели против ограничений

- Ни один указ о самоубийстве не должен исполнятся. Новые ограничения вводятся, а мер поддержки нет. Говорят, подумают о них завтра. И сегодня директорам предприятий приходится на планерках думать о том, что им делать дальше. Такого быть не должно, - рассказал предприниматель.

Игорь Киселев отмечает, что оперативный штаб вводит ограничения, не оглядываясь на предпринимателей.

- Сейчас в Коми вакцинировано менее 40 процентов населения. И ввод новых ограничений - это убийство бизнеса. Это приведет к увольнению сотрудников, чего допускать нельзя. Разделять людей по наличию или отсутствию прививки - это нарушение прав и свобод. Это совершенно неприемлемая мера и большинство ее не поддерживают, - заключил Игорь Киселев.

Действительно, новые ограничительные меры могут окончательно “добить” некоторые бизнесы. Одна из таких пострадавших, владелица имидж-студии Ксения Кокина, рассказала порталу PG11.ru о том, что ее салон понесет огромные убытки.

- У сотрудников оплата сдельная. Каждый нерабочий день бьет по карману и предпринимателя и сотрудника! У всех ипотеки, кредиты, - сообщила владелица салона.

По словам Ксении, меры помощи, которые предоставляет государство - лишь “капля в море”. Предприниматель заявляет, что поддержка поступает не сразу и не всегда, а оплачивать кредиты и налоги нужно сейчас.

- Во время прошлых ограничений не все люди сидели дома. Большая часть работала. В день поступало по десять звонков с вопросом: “Я на совещание должна седая идти?. Но мы ничем не могли им помочь. В итоге они шли к “подпольными” мастерам, где их тихонько обслужили, - поделилась Ксения.

Как правило, посетители студии - это их постоянные клиенты. В период карантина, в марте 2020 года студия не работала около 2 месяцев. Из-за этого произошел большой отток посетителей.

Сейчас предпринимательница не понимает причину закрытия. По ее словам, они соблюдают все меры предосторожности: все сотрудники привиты, клиентов с признаками ОРВИ не принимают, студия работает строго по предварительной записи, дистанция соблюдается.

- Почему в театре большое количество людей допустимо? Ответ у нас один. Театр на балансе Республики, а мы частный бизнес и должны выживать, - сказала владелица студии.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года работа кинотеатров, театров, театральных и концертных организаций и других учреждений проведения массовых мероприятий разрешена при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50% от его общей вместимости.



Обязательным становится наличие у всех зрителей QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия.





