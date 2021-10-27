Жителям Коми объяснили, как и где можно получить и использовать QR коды

В соответствии с Указом от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" по коллегиальному решению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции с 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) (далее – QR-код) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).

Власти Коми дали разъяснения по применению QR-кода сертификата вакцинированного на территории региона. Разъяснение республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Использование чужого QR-кода может повлечь административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

QR-код можно получить через портал государственных услуг Российской Федерации ("Госуслуги"), через приложение "Госуслуги" или "Госуслуги СТОП Коронавирус", а также обратившись в Многофункциональные центры Республики Коми или медицинское учреждение, в котором были проведены мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Чтобы QR-код сертификата появился в личном кабинете портала Госуслуги:

У пользователя должна быть подтвержденная учетная запись.

Пользователю портала Госуслуг необходимо:

проверить актуальность паспортных данных и СНИЛС;

обратиться в медицинское учреждение, где проходили мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 для в-уточнения данных, внесенных в Федеральный регистр вакцинированных;

написать обращения по проблеме вакцинации на сайте Госуслуг, заполнить форму, выбрав тематику сообщения "QR-код и сертификат вакцинированного.

QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 действует в течении 1 года после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной ("Спутник Лайт"). QR-код сертификата перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 действует в течении 180 дней с момента получения медицинского заключения о факте выздоровления после заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Прививка, сделанная препаратом иностранного производства, не является основанием для получения QR-кода.