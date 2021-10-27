В Коми пропал 58-летний житель Сосногорска Михаил Палкин. О его поисках сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях. Мужчина ушел из дома 25 октября и с тех пор его местонахождение неизвестно. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились к добровольцам с просьбой помочь с поисками Михаила.

Известно, что в день исчезновения на нем была бежевая куртка, черный свитер, голубые джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Приметы: рост 180 см, телосложение плотное, волосы черные с сединой, глаза карие. Особые приметы: носит усы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону 8-912-180-16-94.