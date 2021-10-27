Сыктывкарский маршрут №33а сменил перевозчика

Автобусный маршрут №33а в Сыктывкаре будет обслуживать ИП Зварич. Ранее сыктывкарцев возили автобусы САТП №1. Как сообщили в пресс-службе САТП, контракт с администрацией заканчивается 28 октября. Маршрут был введен в декабре 2016 года. Автобус помог связать между собой два противоположных конца города — Давпон и Эжву. За это время предприятие перевезло около 2 млн пассажиров.

28 октября автобусы САТП в последний раз выйдут на самую протяжённую линию общественного транспорта Сыктывкара. Как выяснил, победу в конкурсе новому перевозчику обеспечило наличие техники, по которой выставил требования заказчик. Предполагается, что схема маршрута серьезно изменится, как и время в пути.

Ранее в управлении дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сыктывкара сообщали, что смена перевозчика обусловлена тем, что САТП сократил количество маршрутов, что привело к жалобам со стороны пассажиров, "Комиинформ".