Коми побила ковидный антирекорд года

На 27 октября в Коми официально подтверждены 77 569 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 323 человека - это новый рекорд 2021 года. В прошлый раз 308 зараженных фиксировали 24 октября, 314 – 26 октября. В 2020 году пик заболеваемости пришелся на 13 декабря. Тогда выявили 398 носителей инфекции.

Выздоровели в общей сложности 68 818 человек, за сутки выписали 245. Число умерших от коронавируса увеличилось на 4 и составляет 1941 сообщает портал стопкоронавирус.рф,