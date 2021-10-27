В Сыктывкаре нашли трубу, на которой может согреться три тысячи котов

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми в ходе мониторинга «С теплом – труба» обнаружили в Сыктывкаре надземные трубы теплосети с поврежденной изоляцией длиной свыше 400 м. На сегодня это самые большие и протяженные поврежденные трубы, обнаруженные общественниками в республике: «которейтинг» ОНФ показал, что труба может одновременно обогреть около трех тысяч хвостатых.



О проблемных тепловых трубах просигнализировали граждане: оголенные коммуникации протянулись из района улицы Индустриальной до района вблизи Октябрьского проспекта. Активисты ОНФ побывали на месте и провели эксперимент – оголенные трубы оказались настолько горячими, что брошенный на них снег тает и превращается в пар. Потери тепла – колоссальные, констатировали общественники. Представители Народного фронта зафиксировали на трубах героя «которейтинга» - греющегося кота. В прошлом году в рамках мониторинга «С теплом – труба» по всей стране общественники начали делать такую «живую» оценку - сколько условных котов может согреть поврежденная тепловая труба.



