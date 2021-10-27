Куда смогут улететь сыктывкарцы в нерабочие дни

Вот несколько предложений:
- Десятидневные выходные в Египте за: 80 тысяч рублей на человека. За эти деньги туристам предоставят отель с семью бассейнами, аквапарком и шведский стол.
- Девять ночей в Египте за: 82 тысячи рублей на двоих. Поездка для активного, семейного отдыха.
- Десятидневные выходные в Турции за: 100 тысяч рублей на двоих. Отдых пройдет в “популярном клубном отеле".
- 11 дней в 4 звездочном отеле Турции сыктывкарцам за: 57 тысяч на двоих в “экономичном, но проверенном” отеле.
- 11 ночей в Доминикане за: 165 тысяч на двоих в "райском" местечке.
Чтобы покинуть пределы России сыктывкарцы должны соблюдать правила принимающей страны. В большинстве случаев это наличие QR-кода о вакцинации или же перенесенном заболевании или отрицательные результаты ПЦР теста.
Как вы собираетесь провести нерабочие дни? Пишите в комментариях.