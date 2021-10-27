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Куда смогут улететь сыктывкарцы в нерабочие дни

Куда смогут улететь сыктывкарцы в нерабочие дниФото из архива pg11.ru

Многие сыктывкарцы используют нерабочие дни как шанс улететь на отдых. К слову, им есть из чего выбрать. Туристические агенты Сыктывкара ежедневно предлагают новые путевки.

Вот несколько предложений: 

  • Десятидневные выходные в Египте за: 80 тысяч рублей на человека. За эти деньги туристам предоставят отель с семью бассейнами, аквапарком и шведский стол. 
  • Девять ночей в Египте за: 82 тысячи рублей на двоих. Поездка для активного, семейного отдыха.
  • Десятидневные выходные в Турции за: 100 тысяч рублей на двоих. Отдых пройдет в “популярном клубном отеле".
  • 11 дней в 4 звездочном отеле Турции сыктывкарцам за: 57 тысяч на двоих в “экономичном, но проверенном” отеле. 
  • 11 ночей в Доминикане за: 165 тысяч на двоих в "райском" местечке.  

Чтобы покинуть пределы России сыктывкарцы должны соблюдать правила принимающей страны. В большинстве случаев это наличие QR-кода о вакцинации или же перенесенном заболевании или отрицательные результаты ПЦР теста.

Как вы собираетесь провести нерабочие дни? Пишите в комментариях.
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