В России создали «Спутник V» в виде спрея в нос

Фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Даниил Талянский.
Во вторник Владимирскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Площадка «Генериума» - крупнейшего производителя вакцины «Спутник V» в поселке Вольгинском - стала одной из точек его программы. Кроме того, Игорь Щеголев вместе с врио губернатора Александром Авдеевым посетил Суздаль, где проинспектировал ход подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году.
- На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины. И мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны, - сказал он.
Как пояснил собеседник агентства, иммунизация назальной формой, так же, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация - в один. При этом, в отличие от внутримышечного «Спутника V», новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий. Он также подчеркнул, что сегодня компания удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине «Спутник V», и в случае, если Минздрав посчитает необходимым переключиться с одной формы вакцины на другую, «Генериум» «сможет обеспечить потребности как нашей страны, так и стран-партнеров, в которые мы сейчас поставляем внутримышечную форму».