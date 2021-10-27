В России создали «Спутник V» в виде спрея в нос

Фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Даниил Талянский.

Во вторник Владимирскую область с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Площадка «Генериума» - крупнейшего производителя вакцины «Спутник V» в поселке Вольгинском - стала одной из точек его программы. Кроме того, Игорь Щеголев вместе с врио губернатора Александром Авдеевым посетил Суздаль, где проинспектировал ход подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля в 2024 году.