Что не будет работать на ковидных нерабочих днях в Коми

В период установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) работа кинотеатров (кинозалов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа, библиотек, музеев, а также организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, разрешена при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50 процентов от его общей вместимости и при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования).

С 30 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних, за исключением проведения углубленной диспансеризации лиц, перенёсших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Во исполнение поручений президента Российской Федерации и на основании решений, принятых республиканским межведомственным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" внесены изменения.

С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми вышеуказанное ограничение продолжит действовать, но с заполнением зала (трибун) не более чем на 70 процентов от общей вместимости.

В течение установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания "на вынос" без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 %;

- объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги и прочие персональные услуги, включая пошив, ремонт, изготовление мебели, стирку и химчистку, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются косметические услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) организаций, оказывающих стоматологические услуги, за исключением посещения гражданами помещений таких организаций с заболеваниями и состояниями, требующими оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;

7) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, а также частных, республиканских и муниципальных учреждений дополнительного образования;

9) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов власти и государственных учреждений Республики Коми (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг), за исключением государственных услуг:

по государственной регистрации рождения;

по государственной регистрации расторжения брака, если дата государственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.;

по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Многофункциональным центрам предоставления государственных услуг обеспечить выход работников по утвержденному графику, исходя из необходимости обеспечения работы одного дежурного окна приема в центре "Мои Документы", указанном в перечне, в целях организации выдачи результатов государственных услуг гражданам в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

Допускается проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Коми, при условии соблюдения комплекса противоэпидемических мероприятий и выполнения санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при условии соблюдения требований, установленных настоящим Указом.

С 8 ноября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми посещение гражданами объектов организаций, установленных настоящим пунктом, будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования), а также при условии ограничения времени обслуживания посетителей с 23.00 часов до 06.00 часов для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания.

В период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) рекомендовано в дошкольных образовательных организациях при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей, продолжающих в указанный период трудовую деятельность, не относящуюся к перечню, установленному пунктом 22² настоящего Указа, организовать работу дежурных групп с соблюдением в указанных группах санитарного режима.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, с 8 ноября 2021 года необходимо обеспечить возможность перевода работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционную (удаленную) работу, не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад, если это не нарушает режим функционирования организации, в целях проведения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний).

С 8 ноября 2021 года гражданам в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад не разрешается покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

- следования к месту (от места) работы в организации, если указанные граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в отпуске или в отношении них не оформлен листок нетрудоспособности;

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных земельных участков с использованием личного транспорта, автомобильного транспорта общего пользования или такси;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ, в республике с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни.