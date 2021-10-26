Житель Коми пытался закинуть в колонию дюжину телефонов

В исправительной колонии № 8 в Ухте благодаря бдительности сотрудников учреждения была пресечена очередная попытка доставки средств сотовой связи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Так, 23 октября около 20 часов вечера на прилегающей к учреждению территории был задержан гражданин, попытавшийся перебросить 7 свертков, в которых при досмотре было обнаружено 12 сотовых телефонов, 6 зарядных устройств и 2 сим-карты.

Правонарушителем оказался 28-летний житель города Ухты. Молодой человек нигде не трудоустроен и, возможно, таким образом, решил подзаработать. Однако по факту правонарушения собраны документы для привлечения его к административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ.