Житель Коми пытался закинуть в колонию дюжину телефонов

В исправительной колонии № 8 в Ухте благодаря бдительности сотрудников учреждения была пресечена очередная попытка доставки средств сотовой связи, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.
Так, 23 октября около 20 часов вечера на прилегающей к учреждению территории был задержан гражданин, попытавшийся перебросить 7 свертков, в которых при досмотре было обнаружено 12 сотовых телефонов, 6 зарядных устройств и 2 сим-карты.
Правонарушителем оказался 28-летний житель города Ухты. Молодой человек нигде не трудоустроен и, возможно, таким образом, решил подзаработать. Однако по факту правонарушения собраны документы для привлечения его к административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ.
Напомним, в соответствии с указанной нормой закона передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания.