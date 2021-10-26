Сыктывкар не отдал австрийцу детей от суррогатной матери

В Сыктывкаре решилась судьба девочек-двойняшек, рожденных от суррогатной матери из Коми. Суд решил не возвращать детей жителю Австрии, пытавшийся доказать свое отцовство, передает КП.

Как сообщает пресс-служба городского суда, рассмотрев дело в пределах заявленных требований и по заявленным основаниям, применительно к обстоятельствам возникшего спора, оценив относимость, допустимость и достоверность, а также достаточность и взаимную связь представленных сторонами доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Мужчина уже год не может вернуться с детьми на родину из-за пандемии. Ранее он обратился в компанию в Санкт-Петербурге, предоставляющую услуги суррогатного материнства. вынашивать детей согласилась жительница Сыктывкара, однако объявленный локдаун помешал планам австрийца. Женщина, оставшаяся на руках с близнецами, отдала их в дом малютки.