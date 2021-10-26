В Воркуте введен режим ЧС

25 октября на территории Воркуты введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Причина - угроза остановки подачи воды и приема водоотведения местного «Водоканала». Организация признана банкротом решением Арбитражного суда Коми, пишет БНК.

Информацию о режиме ЧС подтвердили в администрации Воркуты. В мэрии пояснили, что у ООО «Водоканал» нет возможности приобрести все необходимые ресурсы для производства комплекса технологических работ по обеспечению бесперебойной работы объекта жизнеобеспечения города в предстоящий осенне-зимний период.