Минздрав разрешил совмещать прививку от гриппа и вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ разрешило совмещать прививки от COVID-19 и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц, сообщает "Комиинформ".

Комментарий у главного эпидемиолога Коми Ромэна Галимова взяли журналисты телерадиокомпании "Коми гор". В разъяснениях Роспотребнадзора говорится, что одновременное введение нескольких вакцин - обычная история в иммунологии.