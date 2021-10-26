Минздрав разрешил совмещать прививку от гриппа и вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ разрешило совмещать прививки от COVID-19 и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V". До недавнего времени эти прививки рекомендовалось делать с перерывом в месяц, сообщает "Комиинформ".
Комментарий у главного эпидемиолога Коми Ромэна Галимова взяли журналисты телерадиокомпании "Коми гор". В разъяснениях Роспотребнадзора говорится, что одновременное введение нескольких вакцин - обычная история в иммунологии.
- Такие решения не принимаются просто так. Совместно с ВОЗ накоплен определенный опыт по применению вакцин. В связи с этим, принято решение проводить вакцинацию одновременно, просто в разные участки тела, - пояснил Р.Галимов.
Как напомнил "Коми гор", эпидпорог по сезонным заболеваниям среди взрослых превышен больше, чем в два раза. на неделе зафиксировано шесть случаев гриппа.