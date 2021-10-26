В Коми не будут работать налоговые инспекции

В соответствии с Указом Президента об установлении нерабочих дней в регионе с 1 по 3 ноября закроются все налоговые инспекции, сообщили в УФНС по Коми. При этом на входах в здания инспекций будут установлены боксы для приема корреспонденции.

Налоговое Управление по региону напоминает, что большинство вопросов можно решить, воспользовавшись "Личными кабинетами налогоплательщиков" или официальными интерактивными сервисами ФНС России. В "Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц" можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы по расчетам с бюджетом.

Интересующие вопросы можно также уточнить по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-222-22-22