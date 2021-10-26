Мэрия Сыктывкара отказала активистам в строительстве новых пешеходных переходов

Весной 2021 года активисты из “Городских проектов” проводили исследование, где выяснили, что в городе нужны новые пешеходные переходы, а конкретно - возле ТЦ “Майский”, центрального бассейна и на Петрозаводской от Покровского бульвара. Позже результаты исследования урбанисты отправили в мэрию и совсем недавно получили ответ.
Администрация Сыктывкара считает нецелесообразным установку новых пешеходных переходов, так во всех местах, которые исследовали урбанисты, на расстоянии 200-300 метров уже есть переходы.
- Да, это действительно так. Только непонятно, причем тут расстояние до перехода. Кто определяет, через какое расстояние должен быть переход и как ходить людям? Никаких ГОСТов запрещающих устанавливать переходы на расстоянии менее 200 метров нет.
- Наоборот, в своде правил градостроительства сказано, что пешеходные пути должны осуществляться кратчайшими и безопасными пешеходными связями с наименьшими затратами времени. А стандарт комплексного развития территорий, разработанный Министерством строительства РФ рекомендует делать пешеходные переходы в жилых районах не дальше 100 м, - рассказал глава "Городский проектов в Сыктывкаре" Дмитриий Махов.
Урбанист отметил, что в Сыктывкаре есть ряд улиц, где пешеходные переходы находятся друг от друга на расстоянии в 200-300 метров: на улице Коммунистической от ж/д вокзала до Цума. На отрезке 2,3 километра находится 14 пешеходных переходов. А на улице Тентюковской есть пешеходные переходы через 94 метра.
- Люди ходят по принципу сохранения энергии и по кратчайшему пути. Пешеходные пути между районами создают социальные и экономические связи. Да, и пешеходы тоже спешат, особенно в холод или в дождь, - поделился Дмитрий Махов.
Также в ответ на обращение урбанистов в администрации заявили, что в исследованных участках дорог нецелесообразно развитие транспортной инфраструктуру. Урбанисты отметили, что это не так.
- Возле ТЦ «Майский» в будни вечером переходит больше 100 человек в час. Это говорит о том, что пешеходный переход тут крайне необходим. Также нам известно, что жители ЖК «Европейский» писали обращения об установке перехода. Социальный опрос во ВКонтакте также показал, что больше 80% проголосовавших сыктывкарцев за оборудование наземного пешеходного перехода, - отметил Дмитрий Махов.
В заключении в ответе администрации указано, что появление новых переходов может увеличить аварийность на этих участках дорог. Дмитрий Махов рассказал, что согласно статистике, около 10% всех ДТП происходит с пешеходами вне переходов. А за 6,5 лет было 11 смертельных случаев.
- Чтобы не было очагов аварийности, необходимо перестать устанавливать бессмысленные заборы и «кислотные» рамки на знаках на пешеходных переходах, начать делать освещение, островки безопасности, треугольники видимости, успокаивать трафик.
- Сейчас Сыктывкар — город для автомобилей. Город для молодых, здоровых и богатых. По городу пешком не комфортно и не безопасно передвигаться. Чтобы поменять приоритет, необходимо создавать наземные пешеходные переходы там, где есть большие пешеходные потоки, - заключил урбанист.
Урбанисты отметили, что будут писать ответное обращение. Также специалисты заявили, что в прошлый раз мэрия не ответила им в срок. По их словам, на ответ у администрации ушло три месяца.