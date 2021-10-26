Мэрия Сыктывкара отказала активистам в строительстве новых пешеходных переходов

- Да, это действительно так. Только непонятно, причем тут расстояние до перехода. Кто определяет, через какое расстояние должен быть переход и как ходить людям? Никаких ГОСТов запрещающих устанавливать переходы на расстоянии менее 200 метров нет.

Администрация Сыктывкара считает нецелесообразным установку новых пешеходных переходов, так во всех местах, которые исследовали урбанисты, на расстоянии 200-300 метров уже есть переходы.

Весной 2021 года активисты из “Городских проектов” проводили исследование, где выяснили, что в городе нужны новые пешеходные переходы, а конкретно - возле ТЦ “Майский”, центрального бассейна и на Петрозаводской от Покровского бульвара. Позже результаты исследования урбанисты отправили в мэрию и совсем недавно получили ответ.

- Наоборот, в своде правил градостроительства сказано, что пешеходные пути должны осуществляться кратчайшими и безопасными пешеходными связями с наименьшими затратами времени. А стандарт комплексного развития территорий, разработанный Министерством строительства РФ рекомендует делать пешеходные переходы в жилых районах не дальше 100 м, - рассказал глава "Городский проектов в Сыктывкаре" Дмитриий Махов.

Урбанист отметил, что в Сыктывкаре есть ряд улиц, где пешеходные переходы находятся друг от друга на расстоянии в 200-300 метров: на улице Коммунистической от ж/д вокзала до Цума. На отрезке 2,3 километра находится 14 пешеходных переходов. А на улице Тентюковской есть пешеходные переходы через 94 метра.

- Люди ходят по принципу сохранения энергии и по кратчайшему пути. Пешеходные пути между районами создают социальные и экономические связи. Да, и пешеходы тоже спешат, особенно в холод или в дождь, - поделился Дмитрий Махов.

Также в ответ на обращение урбанистов в администрации заявили, что в исследованных участках дорог нецелесообразно развитие транспортной инфраструктуру. Урбанисты отметили, что это не так.

- Возле ТЦ «Майский» в будни вечером переходит больше 100 человек в час. Это говорит о том, что пешеходный переход тут крайне необходим. Также нам известно, что жители ЖК «Европейский» писали обращения об установке перехода. Социальный опрос во ВКонтакте также показал, что больше 80% проголосовавших сыктывкарцев за оборудование наземного пешеходного перехода, - отметил Дмитрий Махов.

В заключении в ответе администрации указано, что появление новых переходов может увеличить аварийность на этих участках дорог. Дмитрий Махов рассказал, что согласно статистике, около 10% всех ДТП происходит с пешеходами вне переходов. А за 6,5 лет было 11 смертельных случаев.

- Чтобы не было очагов аварийности, необходимо перестать устанавливать бессмысленные заборы и «кислотные» рамки на знаках на пешеходных переходах, начать делать освещение, островки безопасности, треугольники видимости, успокаивать трафик. - Сейчас Сыктывкар — город для автомобилей. Город для молодых, здоровых и богатых. По городу пешком не комфортно и не безопасно передвигаться. Чтобы поменять приоритет, необходимо создавать наземные пешеходные переходы там, где есть большие пешеходные потоки, - заключил урбанист.

Урбанисты отметили, что будут писать ответное обращение. Также специалисты заявили, что в прошлый раз мэрия не ответила им в срок. По их словам, на ответ у администрации ушло три месяца.