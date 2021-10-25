Россиян попросили ограничить поездки и контакты во время «выходных»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ограничить свои контакты в нерабочие дни и не совершать поездок. Об этом сообщают «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
- Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи. Не надо никуда ехать, - сказала Попова в эфире Первого канала.