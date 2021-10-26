Сыктывкарец сбил 16-летнюю девушку

Как рассказали в УГИБДД МВД по Коми, происшествие случилось 25 октября в 16:30. 33-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Avensis, двигался по ул.Карла Маркса со стороны ул.Оплеснина. На регулируемом перекрестке, выполняя правый поворот в направлении ул.Первомайской на зеленый разрешающий сигнал, водитель сбил девушку, которая переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспорта.

У 16-летней девушки-пешехода диагностировали ушиб левой стопы. Не госпитализирована.

*** ГИБДД обращается к водителям транспортных средств и настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности дорожного движения. Водители обязаны учитывать дорожные условия и выполнять маневры только при полном обеспечении безопасности для всех участников дорожного движения. Подъезжая к пешеходным переходам, дворовым территориям, где могут находиться люди, водители должны снижать скорость.