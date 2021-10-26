"Запас прочности нарушен": в Коми разворачивают дополнительные ковидные койки

По его словам, среди 305 выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки вакцинированных было всего четверо. И эти четыре пчеловека остались на амбулаторном лечении и болеют в легкой форме.

А вот коечного фонда не хватает. Минздраву поручили разворачивать дополнительные: