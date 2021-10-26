"Запас прочности нарушен": в Коми разворачивают дополнительные ковидные койки

По его словам, среди 305 выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки вакцинированных было всего четверо. И эти четыре пчеловека остались на амбулаторном лечении и болеют в легкой форме.
А вот коечного фонда не хватает. Минздраву поручили разворачивать дополнительные:
"На сегодня развернуто 2 509 коек, занято 2 137, то есть, 20-процентный запас прочности уже нарушен", - отметил Уйба.
Что касается умерших от коронавируса, то руководитель региона рассказал, что среди последних 14 случаев только один пациент был привит от коронавируса.
"Этот человек был привит в марте и по всем рекомендациям должен был пройти ревакцинацию через 6 месяцев, то есть не позже начала сентября, - продолжил глава Коми. - Этого не было сделано, потому что человек был тяжело болен онкологией и на тот момент у него был очередной кризис и было не до прививки. На фоне ослабленного организма человек заболевает ковидом и умирает. В любой ситуации надо прививаться".
В заверешение Уйба сообщил, что на сегодня в республике полностью привитых 269 977 человек, однако при этом запас вакцины остается достаточно большой - 146 тысяч доз. Глава Коми поблагодарил тех, кто привился и вновь призвал жителей региона пройти вакцинацию и защитить себя от тяжелого течения болезни.