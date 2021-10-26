Оперштаб определил, как пройдут нерабочие дни в Коми

За прошедшую неделю показатели заболеваемости значительно увеличились среди детей в возрасте до 1 года, дошкольников и учащихся школ, подростков, пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. 60 % всех заболевших – это работающие граждане. Наиболее высокая степень заболеваемости отмечена среди офисных работников, в сферах образования, государственного управления, промышленности, здравоохранения, общественного питания и торговли.

В целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции Указом Президента России Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября включительно в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Члены оперштаба проголосовали за дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на территории Коми в период нерабочих дней и после их завершения. На основании этих решений в ближайшее время будут внесены изменения в Указ Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности».

«Сегодня вопрос о популярности или непопулярности этих мер стоять не должен. Мы пытались балансировать на грани возможного с тем, чтобы и экономика работала, и не допустить сверхвысокой смертности от ковида, не допустить ситуации, когда нам будет не хватать коек. Но кому нужна будет экономика при такой смертности, как сейчас? Мы стремительно приближаемся к 2 тысячам умерших и через несколько дней их может стать ещё больше. У нас кислород на вес золота – каждый день по литрам считаем: какому городу и району сколько дать. Его потребление в стране за два-три месяца выросло в разы. Ещё немного, и рванёт – когда в стране физически не будет хватать ни кислорода, ни противовирусных препаратов», - подчеркнул Глава Республики Коми.

Министр юстиции Республики Коми Алексей Осташов доложил о планах по проведению рейдовых мероприятий на объектах, деятельность которых планируется к приостановке на период нерабочих дней: «В настоящее время Министерство внутренних дел проводит расчёт сил и средств. Все органы исполнительной власти и муниципалитеты доложили о готовности проведения рейдовых мероприятий».

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Владимирович Дягилев предложил приостановить проведение в медицинских организациях плановых профилактических мероприятий (диспансеризация, профилактические медосмотры) до улучшения эпидемиологической ситуации. Предложение было поддержано.

«Это позволит снизить чрезмерную нагрузку на медработников амбулаторного звена. Сегодня она составляет от 80 до 100 вызовов в день при рекомендованном максимуме 25-30. Такая же нагрузка на бригады скорой медицинской помощи: по Сыктывкару в сутки до 400 выездов бригад осуществляется, по Ухте – 140 вызовов, - аргументировал Игорь Дягилев. – При этом мы предлагаем сохранить углублённую диспансеризацию пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. И также проводить обязательные медицинские осмотры, например, предрейсовые для водителей».

Руководитель Минздрава Коми проинформировал об организации работы медицинских учреждений в период нерабочих дней. Служба скорой медицинской помощи продолжит работать круглосуточно, отделения неотложной медицинской помощи при поликлиниках будут работать по прежнему графику, за исключением 7 ноября – в этот день выходной. Подразделения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с ковидом, включая колл-центры и центры компьютерной томографии также работают по обычному графику, в том числе в праздничные дни. Лаборатории будут работать ежедневно. Стоматологические, патологоанатомические, судебно-медицинские бюро работают тоже ежедневно, но в праздничные дни – с сокращённым рабочим графиком.