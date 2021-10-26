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В Сыктывкаре бывший следователь заплатил приставам больше миллиона рублей

В Сыктывкаре бывший следователь заплатил приставам больше миллиона рублейФото из архива редакции

Он выполнил обязательства только после того, как испугался потери автомобиля

Бывший следователь возместил ущерб, причиненный незаконными действиями. Его размер составил 805 тысяч и 420 тысяч рублей.

Мужчина решил выполнить свои обязательства только после того, как судебные приставы выставили на торги его автомобиль Toyota Land Cruiser. Несмотря на все попытки укрыть имущество, внедорожник и другие транспортные средства бывшего следователя арестовал суд.

Напомним, в 2016 году бывший следователь по особо важным делам был признан виновным в фальсификации доказательств по уголовным делам. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением занимать определенные должности на два года шесть месяцев. В связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне Рудометов от наказания освобожден, судимость с него снята.

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