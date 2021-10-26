В Сыктывкаре бывший следователь заплатил приставам больше миллиона рублей

Бывший следователь возместил ущерб, причиненный незаконными действиями. Его размер составил 805 тысяч и 420 тысяч рублей.

Мужчина решил выполнить свои обязательства только после того, как судебные приставы выставили на торги его автомобиль Toyota Land Cruiser. Несмотря на все попытки укрыть имущество, внедорожник и другие транспортные средства бывшего следователя арестовал суд.

Напомним, в 2016 году бывший следователь по особо важным делам был признан виновным в фальсификации доказательств по уголовным делам. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением занимать определенные должности на два года шесть месяцев. В связи с амнистией в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне Рудометов от наказания освобожден, судимость с него снята.