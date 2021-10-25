Путин поручил предоставить два оплачиваемых выходных для вакцинации

Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти обеспечить россиян двумя оплачиваемыми выходными для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет radiosputnik.ria.ru.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ совместно с руководителями организаций и предприятий освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)", – указано в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

Также президент поручил перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет и имеющих хронические заболевания на четыре недели для вакцинации и формирования иммунитета.