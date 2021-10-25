Верхний Чов останется без холодной воды

Сыктывкарский "Водоканал" сообщил об отключении холодного водоснабжения в Верхнем Чове. Горожане останутся без удобств в связи с проведением ремонтных работ 2 ноября с 9 до 18 часов.

Воды не будет по следующим адресам:

15,16,17,17/1,17а,18,20,21,22,23,23/4,25,26,28,29,30,31,35,36,47,48/8,49,50,51,52,53,54,55,55/1,56,57,58,60,60/1,60/2,61,62,63,64,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,82,89,95,99;

Скотный двор, 1.

Подвоз воды населению будет организован с 10:00 до 18:00 по адресам: В.Чов, 26 и В.Чов, 62.