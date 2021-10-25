Жителям Коми напомнили, что будет за поддельный сертификат о вакцинации

МВД по Республике Коми информирует граждан, что за изготовление, приобретение и использование поддельных медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность – статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков».

В соответствии с ч.5 ст.327 УК РФ за использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.