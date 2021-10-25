Сыктывкарец стал размахивать ножом прямо в машине скорой помощи

60-сыктывкарец оказался в суде после визита скорой помощи. Мужчину обвиняют, ни много ни мало, в угрозе убийством. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

Как выяснилось, вечером 24 марта 2021 года нетрезвый сыктывкарец в автомобиле скорой помощи около одного из домов по ул. Тентюковской в Сыктывкаре устроил словесный конфликт с бригадой медиков. Имевшимся при себе кухонным ножом он стал размахивать перед лицом молодой женщины-медработника. Пресечь действия пьяного дебошира удалось сотрудникам полиции, который оперативно приехали по вызову.

Вину сыктывкарец не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Тентюковского судебного участка Сыктывкара.