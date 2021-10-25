В Сыктывкаре ночью перевернулась машина

Авария случилась в микрорайоне Човью. Очевидец сообщает, что машина перевернулась недалеко от железной дороги. Также он добавил, что, возможно, это местная “забава”.

В ГИБДД по Сыктывкару сообщили, что в ДТП никто не пострадал.