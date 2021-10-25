МВД предупреждает: мошенники начали использовать в своих схемах школьников

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратилась женщина-педагог. Она сообщила, что с ее банковского счета пытались обманом похитить порядка 30 тысяч рублей. По счастливой случайности сбережения остались в сохранности, однако имелись проблемы с доступом к банковской карте и онлайн-кошельку. Чтобы избежать других возможных неприятностей, сыктывкарка обратилась в полицию.
В полицию столицы Коми обратилась педагог, которая рассказала, что с ее счета собирались похитить 30 тысяч рублей. Проблемы с доступом к карте спасли ее от уловок незнакомцев, однако поняв, что происходит, она все равно обратилась к стражам порядка.
Как оказалось, мошенники решили действовать через ее дочь. Та получила сообщение якобы от своей подруги в соцсети. Она заявила, что девочка оформила подписку, из-за чего с карты ее матери будут регулярно списывать крупную (1500 рублей) сумму и предложила помочь это исправить. После "подруга" попросила ее взять телефон и следовать инструкциям. Маме об этом говорить она запретила.
Подросток доверчиво последовала совету приятельницы и стала выполнять все манипуляции. Она отправила на номер 900 текст сообщения «Перевод 54699804 7015 **** 8000». После того как поступило сообщение с кодом подтверждения операции, она попыталась его отправить, но не смогла, так как не был подключен тариф смс. Подруга предложила повторить попытку.
Когда мать девочки взяла свой сотовый телефон, она обнаружила, что вход в приложение «мобильный банк» заблокирован. В то же время на ее аккаунт «ВКонтакте» пришло оповещение, что якобы на карту ошибочно зачислены 10 тысяч рублей. Женщина поговорила с дочкой и догадалась, что вместо подруги девочке писали интернет-мошенники.