МВД предупреждает: мошенники начали использовать в своих схемах школьников

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратилась женщина-педагог. Она сообщила, что с ее банковского счета пытались обманом похитить порядка 30 тысяч рублей. По счастливой случайности сбережения остались в сохранности, однако имелись проблемы с доступом к банковской карте и онлайн-кошельку. Чтобы избежать других возможных неприятностей, сыктывкарка обратилась в полицию.

В полицию столицы Коми обратилась педагог, которая рассказала, что с ее счета собирались похитить 30 тысяч рублей. Проблемы с доступом к карте спасли ее от уловок незнакомцев, однако поняв, что происходит, она все равно обратилась к стражам порядка.

Как оказалось, мошенники решили действовать через ее дочь. Та получила сообщение якобы от своей подруги в соцсети. Она заявила, что девочка оформила подписку, из-за чего с карты ее матери будут регулярно списывать крупную (1500 рублей) сумму и предложила помочь это исправить. После "подруга" попросила ее взять телефон и следовать инструкциям. Маме об этом говорить она запретила.