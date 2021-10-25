СГУ продлил режим дистанционной учебы

Стало известно, что в СГУ имени Сорокина продлили дистанционное обучение. Об этом сообщила ректор вуза Ольга Сотникова.

С 1 по 13 ноября включительно студенты всех институтов выходят на дистанционное обучение. По состоянию на сегодняшний день мы приняли такое решение. К сожалению, ситуация в стране и регионе меняется, осложняется с каждым днем. И такое положение требует принятия эффективных мер и быстрой реакции.

Обо всех изменениях сотрудникам и студентам будут сообщать с помощью сайта и социальных сетей.