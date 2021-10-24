Врач объяснил, какие органы любит коронавирус

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, какие органы больше всего привлекают коронавирус. Подробности сообщают "РИА Новости".

"У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование", — объяснил медик.

Также под ударом находятся печень и кишечник. При этом печень занимает третье место среди больных, а у детей — кишечник. Также по словам эксперта, болезнь оказывает серьезное воздействие на иммунологическую память, поэтому переболевшие начинают чаще болеть, подхватывают новые инфекции.