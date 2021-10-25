В России прогнозируют повышение цен на гречку

Стало известно, что в России ожидается подорожание гречки. Рост цен может составить 10-20 процентов, сообщают "РИА Новости".

"Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая", — сообщает издание.

Среди прочего, за последний год цена картонной и полипропиленовой тары выросла более чем на 100 процентов. Помимо этого, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что подорожание гречки может быть обусловлено плохим качеством урожая этого вида крупы в Алтайском крае — основном поставщике гречки на внутреннем рынке.