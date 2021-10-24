Льготные ипотеки расширили на частные дома

Мишустин напомнил, что "программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли". "Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых", - констатировал премьер. Он добавил, что "льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года". "Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - отметил председатель правительства.

- По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в пятницу.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства, теперь льготную ипотеку под 7% могут взять заемщики для приобретения у застройщиков, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей частных жилых домов с земельными участками в России по договорам купли-продажи, для строительства индивидуальных жилых домов по договорам подряда или для приобретения земельных участков по договорам купли-продажи и оплаты работ по строительству на них индивидуальных жилых домов также по договорам подряда.

Изменение программы льготной ипотеки позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов более чем на 30 млрд рублей, добавляется в сообщении на сайте кабмина. В документе также указано, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение банкам недополученных доходов, по программе льготной ипотеки увеличивается на 320 млрд рублей, до 2,4 трлн рублей. Число граждан, которые смогут улучшить жилищные условия в целом по программе увеличено на 77 тыс., до 857 тыс. россиян.

Кроме того, по словам Мишустина, "правительство скорректировало условия программы "Дальневосточная ипотека". "Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке", - уточнил глава кабинета министров. На его взгляд, "это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства". Принятое решение поможет более чем 2 тыс. семей улучшить свои жилищные условия, поясняется в сообщении на сайте правительства.