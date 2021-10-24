Медорганизации будут работать круглосуточно в нерабочую неделю

Появились подробности о том, как именно в стране будет осуществляться работа медицинских учреждений во время нерабочей неделе. Об этом со ссылкой на правительство РФ пишут “РИА Новости”.
Так, работа продолжится в круглосуточном режиме. В случае необходимости будет осуществляться госпитализация в неотложной форме.
"Проведение совершеннолетним гражданам, поступившим в организацию по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, не имеющим документов, указанных выше, экспресс-тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции с последующим подтверждением результата путём проведения ПЦР-исследования", - сообщается в одном из пунктов решения кабмина о работе медучреждений.
Подчеркивается, что также необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по профилактике коронавируса, установленные Роспотребнадзором.