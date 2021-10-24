Медорганизации будут работать круглосуточно в нерабочую неделю

Появились подробности о том, как именно в стране будет осуществляться работа медицинских учреждений во время нерабочей неделе. Об этом со ссылкой на правительство РФ пишут “РИА Новости”.

Так, работа продолжится в круглосуточном режиме. В случае необходимости будет осуществляться госпитализация в неотложной форме.