В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо

Сыктывкарские автовладельцы фиксируют рост стоимости горючего. "Комиинформ" узнал актуальные цены на 24 октября.
Компания "ЛУКОЙЛ" (цены на 16 октября)
АИ-92 - 46,37 (был 46,23) - рост на 14 коп.
АИ-95 - 48,73 (был 48,59) - рост на 14 коп.
100 - 56,70 (был 56,56) - рост на 14 коп.
ДТ - 58,07 (был 50,77) - рост на 7,3 рубля.
"Компания 2000" (цены не менялись с 14 октября)
АИ-95 - 48,90
АИ-92 - 46,00
ДТ - 50,40
"Движение Коми" (цены не менялись с 14 октября)
АИ 92 - 46,99
АИ 95 - 48,99
Ультра ДТ - 50,49