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В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливо

В Сыктывкаре подорожали бензин и дизельное топливоФото из архива PG11.ru

Сыктывкарские автовладельцы фиксируют рост стоимости горючего. "Комиинформ" узнал актуальные цены на 24 октября.

Компания "ЛУКОЙЛ" (цены на 16 октября)

АИ-92 - 46,37 (был 46,23) - рост на 14 коп.

АИ-95 - 48,73 (был 48,59) - рост на 14 коп.

100 - 56,70 (был 56,56) - рост на 14 коп.

ДТ - 58,07 (был 50,77) - рост на 7,3 рубля.

"Компания 2000" (цены не менялись с 14 октября)

АИ-95 - 48,90 

АИ-92 - 46,00 

ДТ - 50,40 

"Движение Коми" (цены не менялись с 14 октября)

АИ 92 - 46,99 

АИ 95 - 48,99 

Ультра ДТ - 50,49 

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