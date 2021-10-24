Больше снега: прогноз погоды в Сыктывкаре на следующую неделю

Синоптики рассказали о том, какой погоды стоит ждать сыктывкарцам до конца октября.

Глубокие атлантические циклоны, активизировавшиеся на прошедшей неделе, возобновили западно-восточный перенос. И вместе с этим пришли привычные для этого времени года первые обильные снегопады, вследствие чего установился снежный покров высотой до 10 см. Но если на основной территории он вероятнее всего является временным, то на крайнем северо-востоке это уже задел на всю длинную зиму.



И как настраивает прогноз, со вторника-среды циклоны, один за другим, продолжат поставлять снегопады, поэтому снегонакопление продолжится. Лишь в промежутках между ними погода будет улучшаться.

Местами не исключены гололёдно-изморозевые отложения.

Температурный фон составит -2...-7С, на юго-западе в отдельные дни — оттепель до +1...+3С. А на крайнем северо-востоке велика вероятность установления первых в этом сезоне ощутимых морозов -7...-12С, а в конце периода — до -20С.