В России хотят ввести систему выявления курильщиков в неположенных местах

В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на Платформу "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), сообщают "РИА Новости".
Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.
- Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций, — рассказали в пресс-службе организации.
Новые функции должны стать частью уже существующей системы видеоаналитики, анализирующей видео с камер в режиме реального времени.
Как сообщает RT, система применима в парках, а также на предприятиях и вокзалах. В создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов. Им поставят задачу создать сам алгоритм обнаружения курильщика.