В России хотят ввести систему выявления курильщиков в неположенных местах

В России планируют создать систему, которая будет отслеживать людей, курящих вейпы и сигареты в неположенных местах. Об этом пишет RT со ссылкой на Платформу "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), сообщают "РИА Новости".

Ожидается, что система будет фиксировать сам факт курения и отправлять информацию ответственным за безопасность.