В Сыктывкаре произошло смертельное ДТП: погибла 16-летняя девушка

В ДТП пострадали три человека. Водитель ВАЗа был госпитализирован с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лба и шоком. Был пристегнут ремнем безопасности.

Авария произошла вчера, 23 октября, в 20:20 в Эжвинском районе столицы Коми. Водитель 1996 г.р. за рулем автомобиля ВАЗ-21074 двигался по Ухтинскому шоссе со стороны улицы Лесной в направлении проспекта Бумажников. Напротив дома №56 при выполнении левого поворота он не уступил дорогу автомобилю "Рено Логан" под управлением мужчины 1979 г.р. В результате чего машины столкнулись.

16-летняя пассажирка ВАЗа, которая находилась на переднем сиденье и была пристегнута, госпитализирована с тяжелыми травмами: черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, кома второй степени и прочие. В 02:00 в ГИБДД поступила информация о том, что пострадавшая скончалась от полученных травм в больнице.

Также в больницу был госпитализирован пассажир (1979 г.р.) из "Рено". У него - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы лба и грудной клетки. В момент ДТП он был пристегнут. У водителя "Рено" - ушибы грудной клетки и грудины, закрытый перелом кисти. Он также находится в больнице. В момент аварии был пристегнут ремнем.

О водителе ВАЗа известно следующее:

Водительское удостоверение у него - с 2019 года. В августе 2020 года он был лишен прав управление на 36 месяцев по статье 264.1 УК РФ, то есть за повторную нетрезвую езду. Всего к ответственности за нарушения ПДД он привлекался 37 раз.