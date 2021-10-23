Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В России спрогнозировали, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом

В России спрогнозировали, когда стабилизируется ситуация с коронавирусомФото из архива pg11.ru

Показатели заболеваемости COVID-19 в России могут стабилизироваться к концу года. Такое заявление сделала эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

До этого эксперт говорила, что ограничений, которые сейчас вводят в стране, должно быть достаточно, чтобы остановить рост заболеваемости. По ее словам, это возможно, если население продолжит активно вакцинироваться и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности. 

Ранее мы писали о том, что коронавирусом заболела активистка Нина Ананина. По пути в больницу она столкнулась с кучей проблем систем здравоохранения, о которых рассказала в посте на своей странице. 

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости