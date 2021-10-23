Эколог Нина Ананина: «Вирус есть, он уносит жизни»

Врач со скорой ругается, что таких случаев, когда люди ждут и скорой приходится приезжать к почти трупу, сейчас очень много. Что лечение арбидолом - это профанация и прямой путь в больницу. А я даже не знаю результатов своего теста - вместо 3 дней он был готов на 6-е сутки. Давление меньше 60 (ну, это очень-очень-очень низкое давление), температура 38,5. Наивно уточняю: может, у меня ангина. Не, не ангина, - качает головой врач, устанавливая капельницу.

Потом ты понимаешь четко, что ещё чуть-чуть и родным пора будет доставать саван, а друзьям - черные платочки. Вызываешь скорую. Она, конечно, едет долго - вызовов огромное множество, а оптимизированная медицина с этим справиться не в силах.

«Странная штука - коронавирус. Сначала медленно повышается температура, с 37 до 39 за 5 дней. В это время в поликлинике тебе выписывают фуфломициновский Арбидол, капать в нос и парацетамол на случай горячки.

В капельнице гормон – оперативное лечение короны, а за ним физраствор, чтоб поднять давление хотя бы до 90.

Везут в республиканскую больницу. Я ж ещё и кочевряжусь. Но врач, глядя мне в глаза говорит - если бы мы сейчас не приехали, вы бы с таким давлением умерли. Это, знаете ли, очень способствует безропотному возлежанию на носилках в скорой.

В республике делают КТ, она показывает стекловидное тело. Корона, если я хоть что-то понимаю в этом заболевании. Я и врач скорой думаем, что все показания на лицо, что меня надо в охапку и в палату. Нет, делают экспресс тест. Он отрицательный. Езжайте в Эжву. Нам тут только с положительным анализом нужны. Ругаюсь, как сапожник, иногда в слух.

Едем с мигалками в Эжву, там в приёмном снова капельница, потом отделение для тех, кто с пневмонией. В моей палате три бабули, две из которых старше 85 лет. А утром я звоню в поликлинику - надо же врачей предупредить, чтобы не ехали ко мне на приём, и там я узнаю, что у меня подтвержденный ковид. Я снова ругаюсь, как сапожник, и в основном вслух: все, с кем я лежу, в группе риска, есть и с диабетом. Почему получилось так, что меня, по сути, отправили их заражать?!

Спустили меня в ковидотделение, правда зона «зелёная», для лёгких больных. Я очень досаднула, что не успела сделать прививку – тут подавляющее большинство лежащих не привиты.

Берегите себя, своих близких. Вирус есть, он уносит жизни, безалаберности нам хватает везде, не давайте шанса нашему правительству сократить население – носите маски, мойте руки, не шастайте по торговым центрам. И сделайте прививку, лучше Спутник. Только про профилактику тромбов не забывайте между прививками».