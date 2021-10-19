Полиция нашла сыктывкарца, который "заминировал" клуб "СССР"

Сообщение о том, что в здании клуба находится бомба, поступило в 23:21. Приехавшие на место спецслужбы информацию не подтвердили. А вот личность звонившего удалось установить очень быстро. Выяснилось, что ложную информацию передал молодой человек 1997 года рождения, который ранее неоднократно был судим. Его задержали и поместили в спецприемник, пишет «Комиинформ».

Как оказалось, злоумышленник хотел попасть в клуб вместе со своей девушкой, однако работники клуба пустили только её. Молодому человеку отказали из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда он разозлился и решил отомстить, нарушив работу клуба.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.