Полиция нашла сыктывкарца, который "заминировал" клуб "СССР"

Сообщение о том, что в здании клуба находится бомба, поступило в 23:21. Приехавшие на место спецслужбы информацию не подтвердили. А вот личность звонившего удалось установить очень быстро. Выяснилось, что ложную информацию передал молодой человек 1997 года рождения, который ранее неоднократно был судим. Его задержали и поместили в спецприемник, пишет «Комиинформ».
Как оказалось, злоумышленник хотел попасть в клуб вместе со своей девушкой, однако работники клуба пустили только её. Молодому человеку отказали из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда он разозлился и решил отомстить, нарушив работу клуба.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, инцидент произошел 16 октября. Посетителей и сотрудников клуба вывели на улицу, а дороги перекрыли со стороны улиц Лыткина и Малышева. На место прибыли пять пожарных машин, реанимация, пять патрулей ДПС и около восьми машин ППС. Также на месте работали кинологические службы. Работы продолжались до 2 часов ночи.