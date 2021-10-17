Сыктывкарский клуб «СССР» оцепили и обыскивали с собаками

Как сообщили «Комиинформу» горожане, все продолжалось до 2 часов ночи. Оказалось, что пьяный сыктывкарец, которого не пустили в клуб, сообщил, что в заведении заложена бомба.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
В ночь на 17 октября в Сыктывкаре оцепили ночной клуб «СССР». На месте работали полицейские, пожарные, кинологи, а ДПС перекрыли подъезды к заведению.
Как сообщили «Комиинформу» горожане, все продолжалось до 2 часов ночи. Оказалось, что пьяный сыктывкарец, которого не пустили в клуб, сообщил, что в заведении заложена бомба.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.