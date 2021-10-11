Фоторепортаж из госпиталя: как 80-летние сыктывкарцы переносят вакцину от коронавируса

Сейчас единственный способ надежно защититься от коронавируса - вакцинация. Несмотря на это, люди продолжают верить блогерам и социальным сетям, которые распространяют мифы о вреде прививок. Журналист портала PG11.ru побывал в госпитале для ветеранов, где пообщался с врачами и пожилыми людьми, чтобы узнать, так ли опасна прививка и зачем вообще ее делать.

Коронавирус вновь шагает по стране, и довольно уверенными шагами. Уже который день мы бьем рекорды по смертности от этого страшного заболевания. Согласно статистике, больше всего опасности подвержены пожилые люди.

Заместитель главного врача госпиталя для ветеранов Наталья Дубова рассказала, что сейчас в России действительно очень неприятная ситуация с коронавирусом. Она высказала свою обеспокоенность беспечностью представителей старшего поколения, которые не хотят ставить себе вакцину.

- Пожилые накопили за свою жизнь много хронических заболеваний, которые серьезно отягощают течение болезни. У нас есть данные геронтологов всего мира - они заявляют, что погибают от коронавируса очень много людей, особенно старше 60-ти лет. И пожилые чаще всего попадают на больничные койки, - заявила врач.

Наталья Дубова отметила, что у пожилых людей коронавирус вначале протекает скрытно из-за слабого иммунитета. Именно поэтому его, зачастую, обнаруживают поздно. Также из-за коронавируса обостряются сосудистые заболевания, очень много больных "ложатся" с инсультами. Из-за этого врачам очень сложно помочь таким пациентам.

- Не стоит слушать то, что говорят вам соцсети. Нужно доверять специалистам, терапевтам, участковым врачам. Среди двух миллионов вакцинированных только два процента заболели. И протекает все гораздо легче, без осложнений, - отметила Наталья Дубова.

Врач отметила, что пожилым гораздо легче перенести прививку, ведь иммунная система реагирует на нее не так сильно. Специалисты рекомендуют прививаться “Спутником” - от него вырабатывается более сильный иммунитет.

Врач Вера Зверева сама привилась и советует другим. Специалист дала несколько советов, как усилить свой иммунитет:

гулять на свежем воздухе не менее двух часов день;

есть витамины: лук, чеснок;

сон не менее 7-8 часов в день;

пить чистую воду;

Прессе удалось пообщаться и с пациентами этого госпиталя. К примеру, 75-летний уроженец Коми Василий Сельков вообще не болел коронавирусом, но все равно привился. И собирается сделать это еще раз.

- Даже не почувствовал ничего. Не было страшно. Я в таком возрасте, что жить охота. Это молодые говорят - все впереди. А у меня все сзади. Жить хочется, вот и привился. Слухи мне побоку, - заявил пациент.

82-летний Павел Кривицкий также отметил, что перенес прививку очень легко.

- Всех людей зову прививаться! Вакцинировался, чтобы не болеть. Надо это делать, пока петух не клюнул в “одно место”. Много друзей молодых “ушло”, - рассказал Павел.

Все пациенты госпиталя отметили, что замечательно себя чувствовали после вакцины. И теперь они спокойны, потому что смертельная опасность их миновала.

Редакция портала PG11.ru призывает вас ответственно относиться к своему здоровью и поставить себе вакцину, ведь это единственный способ снизить количество смертей и заболевших.