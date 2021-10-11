Фоторепортаж из госпиталя: как 80-летние сыктывкарцы переносят вакцину от коронавируса

Коронавирус вновь шагает по стране, и довольно уверенными шагами. Уже который день мы бьем рекорды по смертности от этого страшного заболевания. Согласно статистике, больше всего опасности подвержены пожилые люди.
Сейчас единственный способ надежно защититься от коронавируса - вакцинация. Несмотря на это, люди продолжают верить блогерам и социальным сетям, которые распространяют мифы о вреде прививок. Журналист портала PG11.ru побывал в госпитале для ветеранов, где пообщался с врачами и пожилыми людьми, чтобы узнать, так ли опасна прививка и зачем вообще ее делать.
Заместитель главного врача госпиталя для ветеранов Наталья Дубова рассказала, что сейчас в России действительно очень неприятная ситуация с коронавирусом. Она высказала свою обеспокоенность беспечностью представителей старшего поколения, которые не хотят ставить себе вакцину.
- Пожилые накопили за свою жизнь много хронических заболеваний, которые серьезно отягощают течение болезни. У нас есть данные геронтологов всего мира - они заявляют, что погибают от коронавируса очень много людей, особенно старше 60-ти лет. И пожилые чаще всего попадают на больничные койки, - заявила врач.
Наталья Дубова отметила, что у пожилых людей коронавирус вначале протекает скрытно из-за слабого иммунитета. Именно поэтому его, зачастую, обнаруживают поздно. Также из-за коронавируса обостряются сосудистые заболевания, очень много больных "ложатся" с инсультами. Из-за этого врачам очень сложно помочь таким пациентам.
- Не стоит слушать то, что говорят вам соцсети. Нужно доверять специалистам, терапевтам, участковым врачам. Среди двух миллионов вакцинированных только два процента заболели. И протекает все гораздо легче, без осложнений, - отметила Наталья Дубова.
Врач отметила, что пожилым гораздо легче перенести прививку, ведь иммунная система реагирует на нее не так сильно. Специалисты рекомендуют прививаться “Спутником” - от него вырабатывается более сильный иммунитет.
Врач Вера Зверева сама привилась и советует другим. Специалист дала несколько советов, как усилить свой иммунитет:
- гулять на свежем воздухе не менее двух часов день;
- есть витамины: лук, чеснок;
- сон не менее 7-8 часов в день;
- пить чистую воду;
Прессе удалось пообщаться и с пациентами этого госпиталя. К примеру, 75-летний уроженец Коми Василий Сельков вообще не болел коронавирусом, но все равно привился. И собирается сделать это еще раз.
- Даже не почувствовал ничего. Не было страшно. Я в таком возрасте, что жить охота. Это молодые говорят - все впереди. А у меня все сзади. Жить хочется, вот и привился. Слухи мне побоку, - заявил пациент.
82-летний Павел Кривицкий также отметил, что перенес прививку очень легко.
- Всех людей зову прививаться! Вакцинировался, чтобы не болеть. Надо это делать, пока петух не клюнул в “одно место”. Много друзей молодых “ушло”, - рассказал Павел.
Все пациенты госпиталя отметили, что замечательно себя чувствовали после вакцины. И теперь они спокойны, потому что смертельная опасность их миновала.
Редакция портала PG11.ru призывает вас ответственно относиться к своему здоровью и поставить себе вакцину, ведь это единственный способ снизить количество смертей и заболевших.