В России установлен новый суточный рекорд смертей пациентов с коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили рекордное число умерших от коронавируса — 968 человек. Это абсолютный максимум с начала пандемии, об этом сообщает "Лента.ру".

Сообщалось, что по количеству смертей от коронавируса установлен новый суточный рекорд.Также за последние сутки в России выявлено 29 362 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. При этом 8,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели 21 049 пациента.

Больше всего заражений выявили в Москве (6001), Санкт-Петербурге (2717) и в Московской области (1689). Меньше всего — в Магаданской области (21), в Ненецком автономном округе (16) и в Чукотском автономном округе (15).