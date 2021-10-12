Строители сыктывкарского интерната утверждают, что им полтора месяца не дают зарплату

Мы уже не в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. Ранее наш журналист выезжал на место происшествия и установил, что работники действительно устроили забастовку. Однако, как отмечают сами работники, после публикации нашего материала зарплата пришла в течение часа.

В нашу редакцию в очередной раз обратились работники стройки нового корпуса дома-интерната для престарелых инвалидов на Тентюковской. Они утверждают, что им не выплачивают зарплату уже полтора месяца.

Строители утверждают, что сейчас никаких работ на Тентюковской не ведется: кран не работает, крыши остались открыты и совсем не готовы к холодам и зиме. Сама стройка и здание находятся под угрозой.

Вечером пятницы нашему сотруднику поступил анонимный звонок от одного из строителей. Он говорит, что сейчас из-за задержек в зарплате у них просто нет еды. И с такой ситуацией столкнулись многие - у большинства строителей есть семьи.

В Минстрое Коми заявили, что у них нет информации о задержках в заработной плате. Однако специалисты министерства отмечают, что всегда оперативно реагируют на подобные сообщения. И в этом случае они также готовы помочь в решении этого вопроса всем строителям, которые столкнулись с задержками в заработной плате.