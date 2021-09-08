Минстрой Коми прокомментировал ситуацию на стройке Тентюковского интерната. По словам представителей ведомства, нарушений нет, а информация в нашей статье не соответствует действительности. Минстрой Коми ссылается на заверения самих работников, которым выплачивают зарплату в срок. Однако один из работников утверждает, что задержка зарплаты всё-таки была.

Мы попытались разобраться, кто все-таки прав в этой ситуации.

Что случилось?

Поздним вечером 6 сентября в редакцию PG11.ru обратился один из мастеров стройки Тентюковского интерната, который заявил, что уже около месяца им не выплачивают зарплату, поэтому строители отказываются выходить на работу и объявляют забастовку. Зарплата, по его словам, должна была быть 3 сентября.

- Объемы подали, денег не было. Говорят, что перевели, но зачислений не поступило, - заключил мастер (запись телефонного разговора есть в распоряжении редакции).

Как уточнили в Минстрое Коми, заработная плата работникам подрядной организации выплачивается в порядке, установленном трудовыми договорами. По информации подрядной организации, задолженность перед работниками отсутствует.

Журналист выехал на место и попытался узнать, что происходило на объекте. На фото видно, что 7 сентября в 8.30 утра на объекте никакие работы не проводились. Большинство людей ходили в обычной одежде, не в спецовке, и не приступали к работе. Однако, возможно, рабочий день только начинался, поэтому никто и не спешил.

Журналисту удалось пообщаться еще с некоторыми работниками. Один из них рассказал, что на обеде прошлого дня со стройки ушли кровельщики и отказались работать. Из-за этого сама стройка, по словам рабочего, находилась под угрозой. В итоге портал PG11.ru выпустил публикацию со всей информацией, которая имелась на тот момент.

После статьи с нами связалась жена прораба, который выходил с нами на связь, и заявила, что Минстрой Коми готовит опровержение этой ситуации.

- Подъехал министр. Но создать видимость [работы у него] не получится. Муж сказал: “Не прокатит этот номер. Никто не будут переодеваться и делать видимость работы”. Ну а что, там людей-то пять человек, — рассказала жена прораба (запись телефонного разговора есть в распоряжении редакции).

Сразу после публикации нашей статьи министр строительства и ЖКХ Республики Коми Игорь Кузьмичев распорядился организовать выезд на объект для проверки фактов, изложенных в статье. Главный прораб Владислав Мошнин прокомментировал ситуацию:

- Сегодня 7 сентября. На объекте находится 54 человека. На отделке находится 10 каменщиков, люди находятся на благоустройстве. Работают вентиляционщики, сантехники. Задолженностей по зарплате нет. Зарплаты выплачиваются два раза в месяц, как положено, - сообщил главный прораб Владислав Мошнин.

Фотографии присланы пресс-службой Минстроя Коми

Отмечается, что Игорь Кузьмичев лично осмотрел каждое помещение, пообщался с работниками на стройке, кого встретил на стройплощадке, уточнил, есть ли задержки по зарплате. Как утверждает Минстрой Коми, никто из работников не подтвердил факт неполучения заработной платы, строители сообщили, что никаких претензий не имеют.

В 10.50 журналист портала PG11.ru вновь выехал на место, чтобы узнать, действительно ли не было задержек заработной платы у работников, а также посмотреть, как обстоят дела на стройке.

Работники, с которыми пообщался журналист, отметили, что получили зарплату только после приезда министра на объект, что также подтверждает общавшийся с нами мастер. Впрочем, после "проверки" запал рабочих разговаривать пропал - стало меньше негодований, а обратившийся отказался называть точное время, когда пришли деньги. На вопрос журналиста: "Когда вам пришли деньги", он ответил: "Я не могу это разглашать".

Фотография сделана в 8.30 утра. По словам одного из мастеров, работа должна была начаться в 8.00

Сейчас сложно судить о том, насколько верна информация о задержках заработной платы. К нам действительно обратился работник объекта и его жена. Действительно в начале дня работа не начиналась. Другой работник стройки очень сетовал на то, как обстоят дела после приезда представителя президента на этот объект, отмечал проблемы с кровлей.

После визита министра запал у обратившегося пропал, поэтому больше информации получить не удалось. Тем не менее, строительство объекта продолжается в штатном режиме и будем надеяться, что здание удастся сдать раньше срока.