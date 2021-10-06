Монетизируем ненужное: во всех магазинах Корпорации «Центр» и kcentr.ru стартовала новая акция!

Как это работает? 1 шаг: выберите у себя дома (ну или не у себя) ненужное 2 шаг: приходите в магазин и выберите нужное 3 шаг: рассказать продавцу о своем желании принять участие в данной акции 4 шаг: оформить покупку.

Во всех магазинах Корпорации Центр и kcentr.ru до 19 октября действует акция! Не секрет, что у многих есть вещи «на всякий случай» и «на всякий пожарный». Лежат себе годами в «темной» комнате или на балконе. Любую старую технику можно сдать в магазин и получить скидку при покупке новых товаров. Вы только посмотрите на размеры скидок!

Представляете, приносите старый телик, а уходите с новеньким, да еще и купленным с выгодой! А может и не только новый телик возьмете, а еще что-то. Тогда скидка распространится на оба товара! А если ненужное крупногабаритное (холодильник, стиральная машина, газовая или электроплита, духовой шкаф, посудомоечная машина, варочная поверхность, кондиционер и т.п), мы готовы вывезти сами. А купленное нужное доставят бесплатно!

И особенно приятный момент, если разное «на всякий случай» есть, а средств на покупку нет или не хватает, то предоставят рассрочку платежа без участия банков и переплат. Акция «Ненужное сдавайте» продлится до 19 октября 2021 года включительно. Пусть ваш дом будет наполнен только нужным! По-дружески. Только так!

Магазины Корпорации «Центр» в Сыктывкаре:

ТЦ «Майский», ул. Первомайской, 90/3

ул. Димитрова, 20 А

ул. Мира, 14/2

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